© Foto: Murtaza Ali - NurPhotoDer Ölmarkt dürfte Jahre brauchen, um sich von der Hormus-Krise zu erholen, warnt der CEO von Aramco. Gleichzeitig meldet der Staatskonzern einen ordentlichen Gewinnsprung.Die Meerenge von Hormus ist seit Wochen nahezu blockiert, rund eine Milliarde Barrel Öl haben die globalen Märkte in dieser Zeit nicht erreicht. Saudi Aramcos Konzernchef Amin Nasser rechnet nicht mit einer schnellen Normalisierung. Selbst wenn der Schiffsverkehr durch die strategisch bedeutende Wasserstraße sofort wieder anlaufen würde, dauere es noch mehrere Monate, bis sich Angebot und Nachfrage weltweit wieder einpendelten, erklärte Nasser. Sollte die Blockade länger als wenige Wochen andauern, sei eine …Den vollständigen Artikel lesen
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