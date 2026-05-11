Bremen (ots) -"Wer will eine behinderte Frau ...?" - mit diesem Satz in einem Online-Forum beginnt die Recherche von "Y-Kollektiv"-Reporterin Carolin von der Groeben. Was zunächst wie ein extremer Einzelfall wirkt, führt schnell tiefer: In verschiedenen Foren und auf Datingplattformen stößt sie auf Männer, die gezielt nach Frauen mit Lernschwierigkeiten, wie beispielsweise dem Down-Syndrom, suchen und sie offen sexualisieren."Y Kollektiv: Suche: Frau mit Down-Syndrom für Sex " ist ab heute (11. Mai) in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) verfügbarDie "Y-Kollektiv"-Reportage macht ein Spannungsfeld sichtbar: den Schutz vor Ausbeutung auf der einen Seite und das Recht auf Selbstbestimmung auf der anderen. Sie stellt die Frage, wie Dating für Menschen mit Lernschwierigkeiten sicherer werden kann, ohne ihnen ihre Freiheit zu nehmen. Und Carolin von der Groeben fragt: "Inwiefern ist es verwerflich, sich einer Person, die eine kognitive Einschränkung hat, zu nähern?"Y-Kollektiv: Suche: Frau mit Down-Syndrom für SexEin Ausgangspunkt der "Y-Kollektiv"-Recherche sind virale TikTok-Videos, in denen scheinbar Frauen mit Down-Syndrom lasziv posieren. Ein KI-Filter steckt dahinter - doch die Reaktionen darunter sind real. Männer kommentieren, begehren, fetischisieren.Um herauszufinden, wie verbreitet dieses Verhalten ist, startet die Reporterin einen Selbstversuch. Als "Lucy", eine junge Frau mit angeblichen Lernschwierigkeiten, meldet sie sich auf einer Datingplattform für Menschen mit Behinderung an. Innerhalb kurzer Zeit erhält sie zahlreiche Nachrichten - viele davon explizit, übergriffig und geprägt von einem klaren Machtgefälle. Männer ohne Behinderung suchen gezielt den Kontakt, überschreiten Grenzen oft schon in den ersten Nachrichten. Viele bringen bereits nach kurzer Zeit ungefragt explizite, sexuelle Inhalte ein, äußern verstörende Fantasien und versenden unaufgefordert intime Bilder oder fordern solche ein. In einem Fall formuliert ein Mann offen, er suche gezielt eine Frau mit möglichst stark ausgeprägter Behinderung für sexuelle Kontakte. Im weiteren Verlauf wird seine gezielte Fetischisierung von Behinderungen und seine offenbar damit verbundene Lust am Machtgefälle deutlich.Parallel trifft Carolin von der Groeben Menschen mit Lernschwierigkeiten. So berichtet die 40-Jährige Schauspielerin Carina Kühne, die das Down-Syndrom hat, von ihren Dating-Erfahrungen, von Erwartungen an Nähe - und von Situationen, in denen Grenzen missachtet werden. Außerdem spricht die "Y-Kollektiv"-Reporterin mit der Mutter eines 8-jährigen Jungen mit Down-Syndrom, der mutmaßlich sexualisierte Gewalt erlebt hat - dem jedoch lange nicht geglaubt wurde."Y-Kollektiv: Suche: Frau mit Down-Syndrom für Sex" (Autorin: Carolin von der Groeben) ist eine Labo-M-Produktion im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion: Nino Seidel) für die ARD-Mediathek 2026.Fotos können bei ARD Foto (http://www.ardfoto.de) abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6272361