BÖRSE AKTUELL: Irans Friedensvorschlag "INAKZEPTABEL"; Märkte geraten unter Druck

Die Finanzmärkte starten mit erheblichen geopolitischen Spannungen in die Woche. Im Fokus der Markt News stehen die Eskalation zwischen den USA und Iran, die Risiken rund um die Straße von Hormus, steigende Ölpreise sowie neue Inflationssignale aus China. Gleichzeitig rückt die Geldpolitik der Fed erneut in den Mittelpunkt der Anleger.

Iran-Konflikt verschärft Risiko für die Börse aktuell

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Irans Antwort auf den jüngsten Friedensvorschlag als "völlig inakzeptabel". Teheran fordert vor möglichen Atomgesprächen zunächst ein Ende der Sanktionen, die Wiederaufnahme der Ölexporte sowie die Anerkennung iranischer Souveränität über die Straße von Hormus.

Die Markt News zeigen deutlich: Die Fronten bleiben verhärtet. Iranische Staatsmedien signalisierten, dass Teheran seine Forderungen trotz des Drucks aus Washington nicht abschwächen werde. Gleichzeitig nehmen die Risiken einer vollständigen Eskalation weiter zu.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch Berichte über mögliche Angriffe auf iranische Atomanlagen. Israels Premierminister Netanyahu bestätigte erneut, dass die Zerstörung iranischer Nuklearinfrastruktur ein militärisches Ziel bleibt....

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