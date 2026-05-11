WIESBADEN (ots) -- Zahl der Deutschen in Österreich wächst schneller als in der Schweiz- Spanien zieht nach zeitweiligem Rückgang wieder mehr Deutsche anDie Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohnort von Deutschen im europäischen Ausland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis einer Auswertung für die EU- und EFTA-Staaten mitteilt, hatten in der Schweiz Anfang 2025 rund 329 900 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz. Die Deutschen stellen damit nach den Italienern die zweitgrößte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Schweiz dar. Ihre Zahl steigt seit Langem. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Zuwachs 1,9 % beziehungsweise rund 6 300 Personen. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 % beziehungsweise rund 32 000 Personen.In Österreich bilden Deutsche die größte Gruppe ausländischer StaatsangehörigerAuf Platz 2 im Länderranking folgte Österreich. Dort lebten Anfang 2025 gut 239 500 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger, die damit die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Alpenrepublik bildeten. Ihre Zahl wächst schneller als in der Schweiz. Gegenüber 2024 betrug der Zuwachs 2,9 % beziehungsweise rund 6 700 Personen. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in Österreich um 40,5 % beziehungsweise 69 000 Personen.Die Schweiz und Österreich grenzen beide an Deutschland. Zudem ist Deutsch dort Amtssprache, somit entfällt die Sprachbarriere.Spanien wieder beliebterEine große Gruppe deutscher Staatsbürgerinnen und -bürger lebte Anfang 2025 auch in Spanien. Gut 131 800 Deutsche hatten dort ihren Wohnsitz. Viele Jahre war die Zahl der Deutschen in Spanien rückläufig. Erst seit 2022 ist wieder ein Zuwachs zu beobachten. 2025 stieg die Zahl der Deutschen gegenüber dem Vorjahr um 3,0 % beziehungsweise 3 800 Personen. 2025 lebten aber rund 3 000 weniger Deutsche in Spanien als zehn Jahre zuvor (-2,4 %).Unterschiede in der AltersstrukturOb Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den Gründen im europäischen Ausland zu leben, liegen keine Daten vor. Ein Ländervergleich in der Altersstruktur für 2025 zeigt aber, dass beispielsweise in Österreich mehr jüngere Altersgruppen, in Spanien hingegen eher höhere Altersgruppen vertreten waren. So gehörten in Österreich 13,3 % der Deutschen zur Altersgruppe 65plus, in Spanien war der Anteil mit 26,8 % doppelt so hoch.Methodische Hinweise:Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die Daten für die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik BFS. Datenabruf vom 05.05.2026.Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden nicht als "Deutsche im Ausland" mitgezählt.Die vorliegende Auswertung umfasst die EU- und EFTA-Staaten. Für Portugal lagen Daten für 2024 vor, für Dänemark, Kroatien und Liechtenstein Daten für 2022, für Polen für 2020. Für die EU-Staaten Griechenland, Malta und Zypern lagen keine Daten vor.Für das Vereinigte Königreich, ehemalige EU-Mitglied und ebenfalls ein beliebtes europäisches Zielland von Deutschen, lagen lediglich Daten für 2021 vor. Zu dieser Zeit lebten im Vereinigten Königreich laut dem Office for National Statistics (ONS) geschätzte 135 000 Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft.Weitere Informationen:Die Daten zur Zahl der Deutschen mit Wohnsitz im europäischen Ausland sind in der Eurostat Datenbank verfügbar, die Daten für die Schweiz beim nationalen Bundesamt für Statistik BFS. Die aktuellen von Eurostat veröffentlichten Daten geben den Stand zum Stichtag 01.01.2025 wieder, die von der Schweiz zum Stichtag 31.12.2024.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Internationale StatistikTelefon: +49 611 75 9415www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6272365