Der DAX startet mit einer angespannten, aber weiterhin konstruktiven Ausgangslage in die neue Handelswoche, denn zwischen geopolitischen Risiken, Inflationssorgen und stabilen Unternehmensdaten entscheidet sich jetzt, ob die Erholung in Richtung der 25.000-Punkte-Marke fortgesetzt werden kann oder ob der Verkaufsdruck der Vorwoche zunächst anhält. Frische Impulse für die Aktienmärkte dürften dabei vom Nahostkonflikt, den steigenden Ölpreisen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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