So ein Balkonkraftwerk ist meist schnell installiert. Aber wie sieht das eigentlich mit der Registrierung aus? Das ist doch richtig kompliziert, oder? Wir zeigen, wie es geht. Am Balkongeländer, an der Wand, im Garten oder auf dem Garagendach - mit einem steckerfertigen Solargerät lässt sich ziemlich einfach Strom aus Sonnenenergie erzeugen. Ob man nun die eigene Grundlast erzeugt, den Strom speichert oder den Überschuss ins Netz einspeist: So ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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