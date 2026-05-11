Das Programm vermittelt die neuen Kompetenzen und Entscheidungsgrundlagen, die Unternehmen benötigen, um Arbeitsabläufe neu zu gestalten und Mensch-KI-Systeme zu leiten

BARCELONA, Spanien, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School hat eine umfassende Neugestaltung ihres MBA-Programms angekündigt, um Führungskräfte auf ein Geschäftsumfeld vorzubereiten, das zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt ist. Ab September 2026 wird sich das Programm darauf konzentrieren, die Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um Arbeitsabläufe neu zu gestalten, Mensch-KI-Systeme zu leiten und Entscheidungen unter technologischer Unsicherheit zu treffen, und gleichzeitig die Entwicklung eines fundierten Führungsurteils zu fördern.

Die Neugestaltung spiegelt einen Wandel in der Führungsarbeit wider: Unternehmen erwarten von Führungskräften heute nicht mehr nur, dass sie KI-Tools beherrschen, sondern auch, dass sie festlegen, wie die Arbeit zwischen Menschen und KI aufgeteilt wird, Ergebnisse bewerten und Entscheidungen auf Systemebene treffen.

"Wir haben uns bewusst dafür entschieden, KI nicht einfach in einige wenige Wahlfächer einzubauen", so Marc Badia, Vizedekan der IESE. "KI zieht sich durch jeden Studiengang im ersten Jahr, denn in zwei Jahren werden unsere Absolventen in Positionen tätig sein, in denen nicht die Frage lautet: 'Können Sie KI einsetzen?', sondern: 'Können Sie in einem Unternehmen, in dem Mensch und KI zusammenarbeiten, führen und leiten?' Das ist eine Aufgabe in jedem Bereich, einschließlich Finanzen, Betrieb und Strategie, und kein Spezialgebiet."

Der neue Lehrplan gliedert sich in drei Kompetenzbereiche: persönliche KI-Kompetenz; KI-gestützte Neugestaltung von Arbeitsabläufen und Betriebsmodellen; sowie strategisches KI-Verständnis. Diese Fähigkeiten werden im Rahmen der IESE-Fallmethode in Verbindung mit unternehmerischem Urteilsvermögen entwickelt, wobei die Studierenden reale Geschäftssituationen analysieren und von KI generierte Ergebnisse kritisch bewerten, wodurch sie ihre Fähigkeit stärken, Probleme zu definieren, Entscheidungen zu treffen und diese zu begründen.

KI-Kompetenzen sind in allen Kursen des ersten Studienjahres integriert, und in mehr als 40 Veranstaltungen werden reale Managementprobleme behandelt, von der Verantwortlichkeit bei KI-gestützten Entscheidungen bis hin zu ethischen Grenzen und Wettbewerbsstrategien. Die Vorbereitungskurse stellen sicher, dass alle Studierenden eine Grundlage an technischem Wissen erwerben, während Wahlfächer und Projekte im zweiten Jahr eine vertiefte Spezialisierung ermöglichen, darunter Schwerpunkte in den Bereichen KI, Technologie, Daten und Digital Business.

Die Studierenden schließen ihr Studium mit einem Portfolio an praktischen Arbeiten ab, darunter KI-Audits, Entwürfe für agentenbasierte Arbeitsabläufe und Prototypen neuer Geschäftsideen.

Diese Neugestaltung ist Teil des übergeordneten Ziels der IESE, Führungskräfte dazu zu befähigen, im Zeitalter der KI verantwortungsbewusst zu denken, zu handeln und zu führen, und baut auf der Initiative "Künstliche Intelligenz und die Zukunft des Managements" der Hochschule auf.

Der MBA der IESE zählt beständig zu den besten der Welt und hat sich in den letzten vier Jahren in Folge unter den Top 5 des Financial Times Global MBA Rankings platziert, was seine anhaltende Bedeutung in einer sich wandelnden Geschäftswelt unterstreicht.

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Kontakt: mdees@iese.edu