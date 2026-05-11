Mit der Zustimmung des Bundesrats ist die rechtliche Grundlage für das neue E-Auto-Förderprogramm der Bundesregierung nun final geschaffen. Auch die Gesetzesnovelle zur THG-Quote hat den Bundesrat passiert. Zunächst zur Förderung von Haushalten mit geringem und mittleren Einkommen bei der Anschaffung eines Elektroautos: Im April war die Förderung bereits vom Bundestag beschlossen worden. Die Prämie gilt rückwirkend für Zulassungen seit Jahresanfang. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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