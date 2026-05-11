Der weiterhin ausbleibende Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran dürfte den deutschen Aktienmarkt am Montag belasten. Die Ölpreise steigen erneut. Der X-DAX deutet vor dem Börsenstart ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.290 Punkte für den DAX an, nachdem der deutsche Leitindex am Freitag um 1,3 Prozent nachgegeben hatte. In der vergangenen Woche noch hatte der deutsche Leitindex angesichts von Entspannungssignalen bei etwas über 25.150 Punkten den höchsten Stand seit Kriegsbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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