Deutschland (ots) -Die Vertrauensplattform für Agenturen, Coaches und Berater macht es so einfach wie nie, Bewertungen zu sammeln und Kundenerfolge sichtbar zu machen - mit drei branchenweit einzigartigen Funktionen.Trustmarkt, die All-in-One-Plattform für Bewertungen, Fallstudien und Sichtbarkeit im B2B-Dienstleistungsbereich, erweitert ihr Angebot um drei neue Funktionen. Nutzer der Plattform können ab sofort Kundenbewertungen per Spracheingabe erfassen, professionelle Fallstudien mithilfe künstlicher Intelligenz in wenigen Minuten erstellen und ihre Bewertungsprozesse über native Integrationen mit den Automatisierungsplattformen Zapier und n8n an über 10.000 Drittanbieter-Apps anbinden. Keine andere Bewertungsplattform am Markt bietet diese Kombination.Bewertungen per Spracheingabe - die einfachste Art, Feedback zu gebenTrustmarkt ermöglicht es Kunden erstmals, ihre Bewertung einfach einzusprechen statt zu tippen. Gerade im hektischen Geschäftsalltag senkt die Spracheingabe die Hürde, eine Bewertung abzugeben, erheblich. Das Ergebnis: mehr authentische Kundenstimmen bei weniger Aufwand für alle Beteiligten. Die Funktion ist direkt über den persönlichen Bewertungslink verfügbar und erfordert keine zusätzliche Software.Fallstudien mit KI erstellen - von Stunden auf MinutenMit dem weltweit ersten integrierten Fallstudien-Management-System macht Trustmarkt es möglich, professionelle Case Studies in unter zehn Minuten zu erstellen. Die KI der Plattform generiert vollständige Fallstudien aus YouTube-Videos, Audioaufnahmen oder vorhandenen Dokumenten - inklusive KPI-Darstellung, Medien-Galerie und eigener Landingpage. Jede Fallstudie kann darüber hinaus mit einer verifizierten Kundenbewertung verknüpft werden, was die Glaubwürdigkeit zusätzlich erhöht.Native Integrationen mit Zapier und n8n - Bewertungsmanagement wird zur AutomatisierungTrustmarkt gehört zu den ersten Bewertungsplattformen mit einer offiziellen n8n-Integration und einer vollwertigen Zapier-Anbindung. Jede neue Bewertung kann automatisch Workflows auslösen: CRM-Updates, Slack-Benachrichtigungen, Dankes-E-Mails oder Social-Media-Posts. Ergänzt wird das Angebot durch Webhooks für Echtzeit-Events und eine vollständig dokumentierte REST-API für individuelle Integrationen. Damit wird Trustmarkt zur Schaltzentrale des gesamten Bewertungsmanagements."Vertrauen entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch nachvollziehbare Ergebnisse. Mit den neuen Features machen wir es unseren Nutzern so einfach wie möglich, genau diese Ergebnisse zu sammeln, aufzubereiten und zu automatisieren - und das in einer Qualität, die es so auf keiner anderen Bewertungsplattform gibt."- Julius Maskow, Geschäftsführer der Trustmarkt GmbHÜber TrustmarktTrustmarkt ist die zentrale Plattform für Vertrauen und Sichtbarkeit im B2B-Dienstleistungsbereich. Das Unternehmen betreibt die spezialisierten Marktplätze Agenturmarkt.de (https://www.agenturmarkt.de/) (mit über 45.000 Agenturen und Dienstleistern) sowie Expertenmarkt.de (mit über 15.000 Experten, Coaches und Beratern). Die Plattform bündelt verifizierte Bewertungen, KI-gestützte Fallstudien, Magazin-Artikel, SEO- und GEO-Optimierung sowie Website-Widgets in einem System. Über 1.000 Unternehmen nutzen Trustmarkt bereits, um ihre Kompetenz sichtbar zu machen und das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen. Tarife starten ab 66 Euro pro Monat.Pressekontakt:Trustmarkt GmbHE-Mail: presse@trustmarkt.deWeb: www.trustmarkt.deOriginal-Content von: Trustmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180016/6272378