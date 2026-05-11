© Foto: Dall-ETrumps Absage an Irans Friedensangebot schürt die Angst vor einer verschärften Energiekrise und treibt die Ölpreise erneut nach oben.Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat an den Rohstoffmärkten nur wenige Tage gehalten. Nachdem US-Präsident Donald Trump das jüngste Friedensangebot Irans zurückgewiesen hat, schossen die Ölpreise am Montag erneut nach oben. Brent verteuerte sich zeitweise um bis zu 4,5 Prozent auf 105,80 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI näherte sich erneut den 100 US-Dollar pro Barrel. Damit sind die Verluste der Vorwoche nahezu vollständig wettgemacht. Trump nennt Irans Vorschlag "völlig inakzeptabel" Auslöser der jüngsten Marktbewegung war eine scharfe …Den vollständigen Artikel lesen
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