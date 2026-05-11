Schwarzach (ots) -Der Führungswechsel beim Handelskonzern Otto zeigt, wie sensibel und strategisch anspruchsvoll Unternehmensübergaben sind, besonders in traditionsreichen Familienunternehmen. Zwischen Kontinuität und Erneuerung, zwischen familiärer Bindung und professionellem Management müssen klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Zukunftsstrategien definiert werden. Eine Übergabe ist dabei nicht nur ein personeller Wechsel, sondern ein kultureller Einschnitt.Eine erfolgreiche Nachfolge entscheidet sich nicht am Tag der Übergabe, sondern Jahre davor - durch Struktur, Kommunikation und klare Machtverhältnisse. Hier erfahren Sie, welche Fehler Unternehmen häufig machen, warum emotionale Aspekte oft unterschätzt werden und welche Prinzipien eine Übergabe stabil und zukunftssicher machen.Übergabe ist eine strategische Phase - kein formaler AktDer Fall Otto steht exemplarisch für eine Entwicklung, die viele Unternehmen betrifft. Zahlreiche Inhaber erreichen das Rentenalter, während familieninterne Nachfolgen seltener werden. Viele wirtschaftlich gesunde Betriebe geraten dabei nicht wegen schwacher Zahlen unter Druck, sondern weil die Unternehmensnachfolge zu spät oder unzureichend vorbereitet wurde.Die eigentliche Schwierigkeit liegt selten im operativen Geschäft. Sie entsteht vielmehr aus einer Kombination aus emotionaler Bindung, struktureller Abhängigkeit vom Inhaber und aufgeschobenen Entscheidungen.Gerade in Familienunternehmen ist der Betrieb oft Teil der eigenen Identität. Wer über Jahrzehnte Verantwortung getragen hat, verbindet mit dem Unternehmen nicht nur Kennzahlen, sondern Lebensentscheidungen, Krisen und gewachsene Beziehungen. Mit der Übergabe endet daher nicht nur eine Funktion, sondern ein prägender Abschnitt. Wird dieser Rollenwechsel nicht bewusst gestaltet, entstehen Spannungen. Formale Verantwortung wechselt, informeller Einfluss bleibt - und die neue Führung kann sich nur eingeschränkt etablieren.Strukturen entscheiden über ÜbergabefähigkeitEin zweites zentrales Problem ist die Personalisierung von Verantwortung. Wenn zentrale Kundenkontakte, strategische Weichenstellungen oder Entscheidungsprozesse stark auf eine Person zugeschnitten sind, sinkt die Attraktivität für Nachfolger deutlich.Potenzielle Übernehmer - ob intern oder extern - stellen sich eine einfache Frage: Funktioniert das Unternehmen auch ohne den bisherigen Inhaber? Fehlen dokumentierte Prozesse, klare Zuständigkeiten oder eine tragfähige zweite Führungsebene, entsteht Unsicherheit. Nicht selten scheitert eine Nachfolge dann trotz stabiler Geschäftszahlen.Erfolgreiche Übergaben beginnen deshalb mit struktureller Vorbereitung. Verantwortung muss verteilt, Entscheidungswege transparent gemacht und Führungskräfte gezielt aufgebaut werden. Eine zweite Managementebene ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für Unabhängigkeit. Unternehmen, die diesen Schritt frühzeitig gehen, stärken nicht nur ihre Übergabefähigkeit, sondern ihre gesamte Organisation.Rollen klar trennen, Konflikte vermeidenIn Familienunternehmen fallen Eigentum und Geschäftsführung häufig zusammen. Genau darin liegt eine besondere Herausforderung. Wenn nicht eindeutig geregelt ist, wer strategische Entscheidungen trifft und wer das Tagesgeschäft verantwortet, entstehen Unsicherheiten. Auch die Frage, welche Rolle die Senior-Generation nach der Übergabe übernimmt, muss klar beantwortet werden.Bleiben diese Zuständigkeiten vage, verlagern sich Konflikte hinter die Kulissen. Die neue Führung trägt offiziell die Verantwortung, während wichtige Entscheidungen informell beeinflusst werden. Das schwächt die Autorität und verunsichert Mitarbeitende.Erfolgreiche Übergaben schaffen deshalb klare Verhältnisse. Kompetenzen werden eindeutig zugeordnet, Entscheidungswege transparent gemacht. Beiräte oder externe Berater können zusätzliche Stabilität bringen, entscheidend ist jedoch vor allem eines: Verantwortung darf nicht an Personen hängen, sondern muss verbindlich geregelt sein.Schrittweise Übergänge statt harter BrücheEin plötzlicher Wechsel an der Unternehmensspitze überfordert Belegschaft und Führungskräfte gleichermaßen. Sinnvoller sind klar definierte Übergangsphasen. Dabei zieht sich die bisherige Führung Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft zurück, während die Nachfolger sichtbar Verantwortung übernehmen.So kann Wissen weitergegeben werden, ohne die neue Rolle zu untergraben. Gleichzeitig entsteht Vertrauen - bei Mitarbeitenden ebenso wie bei Kunden und Geschäftspartnern. Kontinuität bedeutet nicht Stillstand, sondern einen kontrollierten, nachvollziehbaren Übergang.Emotion und Professionalität zusammendenkenNeben Struktur und Governance bleibt die emotionale Vorbereitung entscheidend. Unternehmer sollten sich frühzeitig mit ihrer künftigen Rolle auseinandersetzen. Welche Aufgaben werden bewusst abgegeben? Welche Verantwortung bleibt auf Gesellschafterebene? Welche Perspektive entsteht nach dem operativen Rückzug?Parallel dazu ist professionelle Begleitung unverzichtbar. Steuerliche, rechtliche und organisatorische Fragen sind komplex. Transparente Kennzahlen und saubere gesellschaftsrechtliche Strukturen schaffen Vertrauen und minimieren Risiken im Übergabeprozess.Fazit: Der Erfolg beginnt Jahre zuvorDer Generationswechsel bei Otto verdeutlicht, dass Unternehmensnachfolge eine strategische Führungsaufgabe ist. Sie betrifft Machtverhältnisse, Identität und Kultur gleichermaßen.Entscheidend ist nicht der formale Akt der Übergabe, sondern die konsequente Vorbereitung in den Jahren davor. Wer Verantwortung rechtzeitig verteilt, Rollen klar definiert und emotionale Aspekte ernst nimmt, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines stabilen Übergangs erheblich. Eine gelungene Nachfolge bewahrt nicht nur ein Unternehmen, sondern sichert langfristig Vertrauen, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Kontinuität.Über Fabian Zamzau und Michael Polit:Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/Pressekontakt:Otter Consult GmbHE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebsite: https://otterconsult.deOriginal-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/6272385