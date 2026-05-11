Fürth (ots) -Augen auf, Kaffee brühen und ganz entspannt durchatmen! Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden jetzt noch entspannter in den Tag. Denn ab sofort sind beim Discounter gleich 14 Kaffeeprodukte auf einmal und dauerhaft im Preis gesenkt. Das größte Sparpotenzial - insgesamt 50 Cent pro Packung - gibt es beim Caffé Gustoso / Crema Gustoso von CAFFECIAO in der 1.000-Gramm-Packung. Aber auch bei den Kaffeepads, den klassischen Bohnen oder Pulverkaffee von RÖSTA und BIO SONNE fallen die Preise um 20 bis 50 Cent. Kaffeeliebhaber kommen also direkt zum Wochenstart beim fränkischen Lebensmittel-Händler voll auf ihre Kosten.Während zuletzt die Butter bei NORMA deutlich reduziert wurde, legt der Discounter jetzt beim Kaffee nach und beweist damit, dass er gerade die Lebensmittel des täglichen Gebrauchs zu besonders fairen Preisen anbietet. Jede Preisentwicklung auf den Märkten wird dazu direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RÖSTA Fein & Mild 500 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURRÖSTA Entkoffeiniert 500 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURRÖSTA Gold 500 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURRÖSTA Classic 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURBIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 gBislang: 7,79 EURJetzt: 7,59 EURBIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 gBislang: 14,95 EURJetzt: 14,45 EURCAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 gBislang: 5,19 EURJetzt: 4,99 EURCAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 gBislang: 11,99 EURJetzt: 11,49 EURCAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 gBislang: 4,29 EURJetzt: 4,19 EURCAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 gBislang: 5,19 EURJetzt: 4,99 EURCAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 gBislang: 5,19 EURJetzt: 4,99 EURCAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 gBislang: 5,19 EURJetzt: 4,99 EURCAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1.000 gBislang: 10,99 EURJetzt: 10,49 EURCAFFECIAO Caffé Crema / Crema Gold 1.000 gBislang: 11,99 EURJetzt: 11,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6272401