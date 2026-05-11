Fürth (ots) -
Augen auf, Kaffee brühen und ganz entspannt durchatmen! Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden jetzt noch entspannter in den Tag. Denn ab sofort sind beim Discounter gleich 14 Kaffeeprodukte auf einmal und dauerhaft im Preis gesenkt. Das größte Sparpotenzial - insgesamt 50 Cent pro Packung - gibt es beim Caffé Gustoso / Crema Gustoso von CAFFECIAO in der 1.000-Gramm-Packung. Aber auch bei den Kaffeepads, den klassischen Bohnen oder Pulverkaffee von RÖSTA und BIO SONNE fallen die Preise um 20 bis 50 Cent. Kaffeeliebhaber kommen also direkt zum Wochenstart beim fränkischen Lebensmittel-Händler voll auf ihre Kosten.
Während zuletzt die Butter bei NORMA deutlich reduziert wurde, legt der Discounter jetzt beim Kaffee nach und beweist damit, dass er gerade die Lebensmittel des täglichen Gebrauchs zu besonders fairen Preisen anbietet. Jede Preisentwicklung auf den Märkten wird dazu direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Classic 500 g
Bislang: 4,99 EUR
Jetzt: 4,79 EUR
BIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 g
Bislang: 7,79 EUR
Jetzt: 7,59 EUR
BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 g
Bislang: 14,95 EUR
Jetzt: 14,45 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g
Bislang: 11,99 EUR
Jetzt: 11,49 EUR
CAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 4,19 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 10,49 EUR
CAFFECIAO Caffé Crema / Crema Gold 1.000 g
Bislang: 11,99 EUR
Jetzt: 11,49 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6272401
Augen auf, Kaffee brühen und ganz entspannt durchatmen! Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden jetzt noch entspannter in den Tag. Denn ab sofort sind beim Discounter gleich 14 Kaffeeprodukte auf einmal und dauerhaft im Preis gesenkt. Das größte Sparpotenzial - insgesamt 50 Cent pro Packung - gibt es beim Caffé Gustoso / Crema Gustoso von CAFFECIAO in der 1.000-Gramm-Packung. Aber auch bei den Kaffeepads, den klassischen Bohnen oder Pulverkaffee von RÖSTA und BIO SONNE fallen die Preise um 20 bis 50 Cent. Kaffeeliebhaber kommen also direkt zum Wochenstart beim fränkischen Lebensmittel-Händler voll auf ihre Kosten.
Während zuletzt die Butter bei NORMA deutlich reduziert wurde, legt der Discounter jetzt beim Kaffee nach und beweist damit, dass er gerade die Lebensmittel des täglichen Gebrauchs zu besonders fairen Preisen anbietet. Jede Preisentwicklung auf den Märkten wird dazu direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
RÖSTA Classic 500 g
Bislang: 4,99 EUR
Jetzt: 4,79 EUR
BIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 g
Bislang: 7,79 EUR
Jetzt: 7,59 EUR
BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 g
Bislang: 14,95 EUR
Jetzt: 14,45 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g
Bislang: 11,99 EUR
Jetzt: 11,49 EUR
CAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 g
Bislang: 4,29 EUR
Jetzt: 4,19 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 g
Bislang: 5,19 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 10,49 EUR
CAFFECIAO Caffé Crema / Crema Gold 1.000 g
Bislang: 11,99 EUR
Jetzt: 11,49 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6272401
© 2026 news aktuell