NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Halbleiter-Industrie-Zulieferers zeigten positive Entwicklungen in den Absatzmärkten Optik und Energie, schrieb Craig McDowell am Freitagabend. Insgesamt betrachte er die Rückmeldungen der Kunden als äußerst positiv für das gesamte Aixtron-Portfolio./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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