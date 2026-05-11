Mitteilung der JDC Group AG:

JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA wächst über 60 Prozent.

- Der Umsatz der JDC Group AG stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 um 20,3 Prozent auf 74,9 Millionen Euro.- Das EBITDA erhöhte sich damit um 61 Prozent und liegt deutlich verbessert bei 8,1 Mio. EUR; das EBIT stieg um 85 Prozent auf 6,4 Mio. EUR.- Integration der FMK-Gruppe erfolgreich. Starker Umsatz- und Ergebnisbeitrag.

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum trotz des widrigen Marktumfelds: Aktuell ist das wirtschaftliche Klima in Deutschland durch vielfältige geopolitische Konflikte und damit einhergehender Energiekrise, Inflationsangst und Beschäftigungsrückgang geprägt. Die Kaufzurückhaltung im privaten Sektor ist deutlich wahrnehmbar. Dennoch stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,3 Prozent und liegt nunmehr bei 74,9 Mio. EUR (Q1 2025: 62,2 Mio. ...

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