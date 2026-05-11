© Foto: Dall-ENeue Inflationsdaten aus China und Trumps Ablehnung eines iranischen Friedensangebots bewegen Asiens Börsen.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag ein gemischtes Bild gezeigt. Während Südkoreas Leitindex Kospi auf ein neues Rekordhoch sprang, bewegten sich andere Börsen der Region nur verhalten. Anleger konzentrierten sich vor allem auf starke Konjunktur- und Handelsdaten aus China sowie auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der Kospi legte nach Handelsbeginn um 4,70 Prozent zu und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Angeführt wurde die Rallye von Technologie- und Halbleiterwerten. Schwergewicht SK Hynix schoss um 10,74 Prozent nach oben und profitierte von …Den vollständigen Artikel lesen
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