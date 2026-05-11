Ab dem 22. April 2026 verbessert sich die Berufsunfähigkeitsversicherung "Golden BU" der LV 1871 erheblich durch umfangreiche Neuerungen - besonders Kammerberufe und junge Leute profitieren von attraktiven, zielgerichteten Leistungen. Für junge Kunden bedeutet das noch mehr Flexibilität für verschiedene Lebensphasen, durch zahlreiche, neue Gestaltungsmöglichkeiten. Für Kammerberufe wurde ein bedarfsorientiertes Zielgruppenkonzept geschaffen. Die Karrieregarantie der LV 1871 ist jetzt noch stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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