München (ots) -- "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Die Geissens in Erfurt- "Davina & Shania - We Love Monaco": Straffes Programm im Europa-Park- Neue Folgen am 11. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Ein turbulenter Flug nach Erfurt bringt die Geissens an ihre Grenzen - besonders Robert und Davina kämpfen mit ihrer Flugangst. Vor Ort wird es nicht entspannter: Beim Empfang im Rathaus sorgt Carmen mit Verwechslungen für peinliche Momente. Währenddessen stehen Davina und Shania im Europa-Park unter Dauerstress und arbeiten ein volles Programm ab. Am 11. Mai 2026 gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", gleich danach um 21:15 Uhr dann eine neue Folge "Davina & Shania - We Love Monaco"."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Mit dem Privatjet geht es für die Geissens nach Deutschland - aber die Reise entwickelt sich schnell zur echten Nervenprobe. Auf dem Flug von Nizza nach Erfurt gerät das Flugzeug in ein heftiges Gewitter, starke Turbulenzen bringen die Familie an ihre Grenzen. Besonders Robert und Davina kämpfen mit ihrer Flugangst, aber auch Carmen und Shania wird es zunehmend mulmig. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Davina fordert, den Kurs sofort zu ändern.Kaum gelandet, steht bereits der erste Termin an: Im Rathaus werden die Geissens von Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn empfangen. Carmen möchte sich bestens vorbereitet präsentieren - doch ausgerechnet dort sorgen einige Verwechslungen für unangenehme Momente. Anschließend treffen sie auf Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt. Ob Carmen hier einen souveräneren Auftritt hinlegt? Auch ein Abstecher nach Weimar steht auf dem Programm."Davina & Shania - We Love Monaco":Freizeitpark statt Freizeit: Für Davina und Shania bedeutet der Besuch im Europa-Park Rust vor allem eines - Dauerstress. Gemeinsam mit ihren Eltern absolvieren sie ein dicht getaktetes Programm aus Parade, Podcastaufnahme, Events und Showeinlagen. Für eine Verschnaufpause bleibt kaum Zeit, und selbst Regen sowie der große Fan-Andrang können sie nicht ausbremsen. Am Ende des Tages sind Davina und Shania völlig erschöpft - während Robert und Carmen scheinbar noch immer vor Energie sprühen.Am nächsten Tag geht es direkt weiter zu einer Großbaustelle des Europa-Parks. Ein Thema, mit dem sich die Geissens bestens auskennen, schließlich sind sie aktuell auch mit ihrem eigenen Bauprojekt in Saint-Tropez beschäftigt. Kurzerhand packen Davina und Shania selbst mit an, steigen in den Bagger und stellen fest: So schwer ist das gar nicht.Neue Folgen am 11. Mai 2026 von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie)Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/davina-shania-we-love-monaco)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Über "Davina & Shania - We Love Monaco":In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6272433