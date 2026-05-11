"Essen wo Einheimische essen"

Internationale Reisende erhalten durch sofortige Reservierungen in mehr als 70.000 inländischen Restaurants Zugang zu authentischen japanischen Restaurant-Erlebnissen.

Tabelog (https://tabelog.com/en/), einer von Japans größten (*1) Services zur Restaurantsuche und Reservierung, betrieben von Kakaku.com, Inc., hat bekannt gegeben, dass seine mehrsprachige Smartphone-App (iOS/Android) für Japanreisende 2 Millionen Mal heruntergeladen wurde (*2).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507632566/de/

2M+ Downloads in 6 Months.

Zudem war sie auf Platz 1 der heruntergeladenen Restaurantsuch-Apps in Japan für internationale Reisende (*3) in Taiwan, Hongkong, Südkorea und den USA, was ihre enorme Beliebtheit bei internationalen Besuchern demonstriert.

Download-URL: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

Sichere Wahl für internationale Reisende löst zwei Probleme bei der Restaurantwahl in Japan

Seit Jahren stehen internationale Besucher in Japan zwei Problemen bei der Restaurantwahl gegenüber:

?Herausforderung 1? Informationslücke: Die meisten verfügbaren Ressourcen sind für Touristen gemacht, weshalb es schwierig ist, die wirklichen lokalen Favoriten zu finden, wo Einheimische essen.

?Herausforderung 2? Sprachbarriere: Da man in vielen Restaurants nur telefonisch auf Japanisch reservieren kann, können Reisende die Restaurants, die ganz oben auf Ihrer Liste stehen, häufig nicht besuchen.

Die mehrsprachige App von Tabelog bietet eine grundlegende Lösung für diese beiden Probleme.

Durch Nutzung einer umfassenden Datenbank mit echten Bewertungen und Fotos lokaler Restaurants in Japan, ist die beliebte App in der Lage, Reisende zu den echten lokalen Favoriten zu führen.

Tabelog ermöglicht sofortige Reservierungen auf Englisch, traditionellem Chinesisch und Koreanisch und erfüllt so den Wunsch vieler Reisenden, ganz entspannt da zu "essen, wo Einheimische essen".

Hohe Zuverlässigkeit auf Grundlage des größten Restaurantdatensatzes Japans

? Etwa 890.000 Restauranteinträge (umfassende inländische Abdeckung)

? Mehr als 90 Millionen Bewertungen (von lokalen Gästen in Japan)

? Über 200 Millionen Fotos (authentische Aufnahmen von Gerichten und Restaurantbereichen)

? Mehr als 70.000 Restaurants zur sofortigen Online-Reservierung (*4) von größeren Städten wie Tokio, Osaka und Kyoto bis hin zu regionalen Orten

Diese umfangreiche Datenbank ist der ultimative Referenzpunkt für Reisende, die "wirklich außergewöhnliche Restaurants" in Japan entdecken möchten.

Hauptfunktionen der App

1. Tipps von lokalen Gästen

Die App nutzt die ehrlichen Bewertungen lokaler Gäste in Japan und hilft Reisenden auf diese Weise, über die typischen Touristenempfehlungen hinauszugehen. Sie erfüllt den Wunsch, dieselbe Qualität und Atmosphäre zu erleben, die die Einheimischen jeden Tag genießen.

2. Sofortige Reservierungen per Smartphone zur Überwindung der Sprachbarriere (*4)

Indem die obligatorische telefonische Reservierung wegfällt, können Reisende in ihrer bevorzugten Sprache reservieren. Die Reservierung erfolgt innerhalb von Sekunden mit sofortiger Bestätigung, sodass Benutzer die Restaurantszene Japans erkunden können, ohne Angst vor Verständigungsproblemen haben zu müssen.

3. Vielfältige Optionen in ganz Japan, von Metropolen bis hin zu regionalen Geheimtipps

Reisende erhalten Zugang zur vollen Bandbreite der kulinarischen Landschaft Japans, von weltbekannten Restaurants in Metropolen bis hin zu Geheimtipps in regionalen Orten. Mit mehr als 70.000 Restaurants, in denen sofort online reserviert werden kann (*5), deck die Plattform nicht nur die traditionellen Touristenzentren ab, sondern jede Ecke des Landes.

4. Intuitive Benutzererfahrung speziell für internationale Reisende

Die App bietet Funktionen, die auf maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind, etwa Favoritenlisten und Sortierung nach den Restaurants, in denen Einheimische am meisten reservieren. Durch die Optimierung der Suche bietet Tabelog eine intuitive, reibungslose Erfahrung, damit Reisende selbst unterwegs ganz einfach das perfekte Restaurant finden.

Blick in die Zukunft: Unterstützung lokaler Ökonomien und Förderung von nachhaltigem Tourismus

Tabelog fördert eine Welt, in der internationale Reisende voll und ganz in die außergewöhnliche Esskultur Japans eintauchen können, ohne durch Sprachbarrieren gebremst zu werden.

Wir möchten Besuche unbekannter regionaler Lokale anregen, indem wir internationale Entdecker und verschiedenste Restaurants im ganzen Land zusammenbringen. Diese Initiative fördert eine nachhaltigere Form des Tourismus, die lokale Unternehmen und Gemeinschaften außerhalb der traditionellen Tourismuszentren wesentlich unterstützt.

Tabelog wird auch zukünftig seine Funktionen verbessern und seine Reichweite ausdehnen, damit Reisende problemlos die authentischsten kulinarischen Geheimtipps in ganz Japan finden.

(*1) Restaurant-Such- und Reservierungsportal mit den meisten gelisteten Betrieben (Umfrage Mai 2024/interne Studie). Dafür wurden die Zielportale (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) aufgerufen und sämtliche in den Suchergebnissen angezeigten Einträge nach Präfektur ohne Filterung erfasst. (*2) Stand: 30. April 2026. (*3) November 2025/AppTweak-Recherche. Kombinierte Downloads aus den Kategorien "Food Drink (Restaurants Cafes)" und "Travel Navigation (Trip Planner)" im App Store und bei Google Play in den betrachteten Regionen (Taiwan, Hongkong, Südkorea, Vereinigte Staaten). Verglichen wurden die Apps als "Japanese Restaurant Search Apps". Quelle: AppTweak (https://www.apptweak.com) (*4) Alle bestätigten Reservierungen unterliegen einer standardmäßigen Systemnutzungsgebühr. (*5) Stand: 7. Mai 2026.

Über Kakaku.com, Inc.

Kakaku.com wurde 1997 gegründet und ist seit den frühen Tagen der japanischen Internetära aktiv. Heute plant und betreibt das Unternehmen verschiedene Webservices mit starkem Alltagsbezug, darunter die Kaufunterstützungsplattform "Kakaku.com", den Service zur Restaurantsuche und Reservierung "Tabelog" und den Jobsuch-Aggregator "Kyujin Box". Das Unternehmen ist im Prime Market der Tokyo Stock Exchange notiert (Securities Code: 2371) und bietet Plattformen mit den größten Nutzerzahlen in Japan über mehrere Sektoren hinweg.

Serviceübersicht: https://corporate.kakaku.com/en/service

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Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507632566/de/

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