Phishing, Betrug, fremde Zugriffe: Die meisten Opfer zahlen drauf - und vertrauen Onlinediensten weniger. Warum viele trotzdem glauben, ihnen könne nichts passieren. Jeder neunte Internetnutzer in Deutschland (11 Prozent) wurde im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität. Das geht aus dem aktuellen Cybersicherheitsmonitor 2026 (CyMon) hervor, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Polizeilichen Kriminalprävention ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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