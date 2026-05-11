Dutzende KI-Agenten laufen in Unternehmen autonom - doch mehr als die Hälfte wird nicht überwacht. Was als schnelle Lösung startet, wird zur technischen Altlast. Was passiert, wenn du ein Haus ohne Bauplan oder Bauleiter baust? Die Handwerker sind gut, jeder erledigt seinen Teil. Aber der Elektriker verlegt Kabel, wo der Klempner morgen ein Rohr braucht. Der Trockenbauer schließt eine Wand, hinter der Leitungen liegen, an die keiner mehr rankommt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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