Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hinsichtlich des Preisklimas gibt es aus den USA nicht viel Gutes zu berichten, so die Analysten der Helaba.Die Energiepreise würden dank der nach wie vor gesperrten Straße von Hormus weiterhin ein Aufwärtsrisiko für die kommenden Monate darstellen. Unsicherheit komme auch von möglichen anderen Nebenwirkungen des Irankriegs: Die Region sei jenseits von Öl und Gas ein globales Zentrum der Aluminium-, Düngemittel- und Naphtha-Industrien. Letztere spiele als Hersteller eines Kunststoffvorproduktes in unzähligen Lieferketten eine wichtige Rolle. Fehlende Düngemittel würden drohen die Nahrungsmittelteuerung anzuschieben. Die Energieknappheit in Asien verteuere die Produktion an der "Werkbank der Welt" zum Teil erheblich. Dies werde zumindest partiell an die Kunden in den USA und Europa weitergereicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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