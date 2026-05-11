Kaum ein Schwergewicht wurde an der Wall Street zuletzt derart brutal abgestraft wie dieser US-Konzern. Gewinnwarnungen, steigende Kosten und Ermittlungen sorgten für einen historischen Absturz. Doch genau solche Extremphasen markieren an der Börse häufig den Startpunkt großer Trendwenden. Inzwischen mehren sich die Signale, dass die operative Erholung schneller voranschreitet, als viele aktuell erwarten.Vor allem die jüngsten Quartalszahlen lieferten ein starkes Ausrufezeichen. Umsatz und Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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