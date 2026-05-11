Zu den heimlichen Königen des Speicher-Booms gehören die Zulieferer. In der Welt der Technik schauen alle auf die großen Namen, die die fertigen Speicherchips herstellen. Doch wer die wirklichen Profiteure des aktuellen KI-Rauschs finden will, muss einen Schritt zurückgehen. Stellen Sie sich den Goldrausch vor: Die Bergleute (Chip-Hersteller) tragen das volle Risiko, ob sie Gold finden oder ob der Preis fällt. Diejenigen, die aber garantiert verdient haben, waren die Verkäufer von Schaufeln und Spitzhacken. Genau diese Rolle nehmen die Zulieferer im Halbleitermarkt ein.
Ohne ihre hochkomplexen Maschinen kann heute kein einziger moderner Speicherchip produziert werden. Da die Fabriken weltweit auf Jahre ausgebucht sind, sitzen diese Zulieferer auf prall gefüllten Auftragsbüchern und diktieren die Preise. Sie sind das Nadelöhr der gesamten Digitalisierung. Drei Kaufkandidaten stechen ins Auge, Sie finden die Unternehmen in der heutigen Ausgabe der (KLICK HIER).
Ohne ihre hochkomplexen Maschinen kann heute kein einziger moderner Speicherchip produziert werden. Da die Fabriken weltweit auf Jahre ausgebucht sind, sitzen diese Zulieferer auf prall gefüllten Auftragsbüchern und diktieren die Preise. Sie sind das Nadelöhr der gesamten Digitalisierung. Drei Kaufkandidaten stechen ins Auge, Sie finden die Unternehmen in der heutigen Ausgabe der (KLICK HIER).
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