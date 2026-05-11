Zurückhaltung am Markt: DAX startet schwächer in die Woche

Der deutsche Aktienmarkt startet mit moderaten Verlusten in die neue Handelswoche. Der DAX notiert zum Handelsauftakt schwächer, nachdem geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt die Risikobereitschaft der Anleger erneut gedämpft haben. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich leichter. Die US-Indizes tendieren vorbörslich nahezu unverändert. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Asien mit deutlichen Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte steht zum Wochenstart vor allem die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Nachdem eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran erneut ausgeblieben ist, nehmen Anleger verstärkt geopolitische Risiken in den Blick. Die Ölpreise ziehen infolgedessen weiter an. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf die laufende Berichtssaison, die sich in Europa ihrem Ende nähert. Mit Hannover Rück und Gea legen am Montag weitere Unternehmen Quartalszahlen vor.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Gea in den Vordergrund. Die Aktie zeigt sich vorbörslich stabil, nachdem der Anlagenbauer für das erste Quartal steigende Gewinne und eine verbesserte operative Marge präsentiert hat. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose. Positiv aufgenommen wurde insbesondere die robuste Nachfrage sowie die weiterhin solide Auftragslage.
Deutlich unter Druck stehen hingegen die Aktien von Hellofresh. Die Papiere verlieren vorbörslich spürbar, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Unternehmens auf Ramschniveau gesenkt hat. Belastend wirkt zudem eine Abstufung durch das Investmenthaus Stifel. Im Fokus der Investoren stehen vor allem die hohe Verschuldung und der anhaltende Margendruck beim Kochboxenversender.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Bull
|UG4DV2
|6,1
|1189,187322 EUR
|24,91
|Open End
|Rheinmetall AG
|Bull
|UG54YD
|22,26
|1010,597881 EUR
|5,66
|Open End
|Silber
|Bull
|UN7VJ5
|8,51
|71,204448 USD
|8,15
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZS9
|19,35
|26215,231417 Punkte
|12,39
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UN3AVQ
|11,19
|25394,404322 Punkte
|21,19
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc
|Call
|UN18QX
|3,72
|10,00 USD
|5,00
|16.12.2026
|Netflix, Inc.
|Call
|UN5X5D
|0,08
|96,00 USD
|18,05
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Put
|UG6D0P
|1,02
|1250,00 EUR
|7,40
|17.06.2026
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|5,87
|35,00 USD
|4,21
|16.09.2026
|Micron Technology, Inc.
|Call
|UN30KQ
|19,70
|550,00 USD
|2,65
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,45
|19480,073996 Punkte
|5
|Open End
|Hannover Rück SE
|Long
|UG4UY2
|1,31
|209,955556 EUR
|9
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,45
|19480,073996 Punkte
|5
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UG6H76
|10,12
|27789,012178 Punkte
|20
|Open End
|AMD Inc.
|Long
|HD2RVA
|11,78
|303,700939 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;
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