München (ots) -Der ADAC rechnet zum langen Wochenende vom 13. bis 17. Mai 2026 mit sehr starkem Reiseverkehr auf den deutschen Autobahnen. Viele Reisende nutzen den Feiertag am Donnerstag, dem 14. Mai, für einen Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende. Die größte Staugefahr besteht bereits am Mittwochnachmittag und -abend vor Christi Himmelfahrt. Schon 2025 war dieser Reisetag der staureichste des Jahres. Auch am Donnerstagvormittag kann es noch zu Verzögerungen kommen.Zusätzlichen Reiseverkehr verursachen zudem regionale Ferientermine und schulfreie Tage. So ist beispielsweise am Freitag in Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen schulfrei. In Hamburg dauern die Ferien noch bis zum 15. Mai an. Christi Himmelfahrt ist zudem auch in Österreich, der Schweiz und Belgien ein Feiertag.Freitag und Samstag dürften dagegen deutlich entspannter verlaufen. Der Rückreiseverkehr erreicht am Sonntag, 17. Mai, vor allem am Nachmittag und Abend seinen Höhepunkt.Besonders belastet sind traditionell die Strecken in Richtung Süden und Alpenraum, nach Österreich und Italien, insbesondere zum Gardasee sowie die Routen an die Nord- und Ostsee, vor allem Richtung Niederlande. Rund um Wien ist wegen des Eurovision Song Contests mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.Entlastend wirken könnten die Lkw-Fahrverbote am Donnerstag, 14. Mai, und Sonntag, 17. Mai. Gleichzeitig bremsen bundesweit rund 1000 Autobahnbaustellen den Verkehrsfluss.Besonders staugefährdet sind unter anderem folgende Fernreiserouten:A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - KölnA2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - MagdeburgA3 Oberhausen - Köln - Frankfurt; Passau - LinzA5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - BaselA6 Mannheim - Heilbronn - NürnbergA7 Hamburg - Hannover - Kassel; Ulm - Füssen/ReutteA8 Karlsruhe - Stuttgart - München - SalzburgA9 Berlin - Halle/LeipzigA10 Berliner RingA24 Hamburg - SchwerinA81 Singen - StuttgartA96 München - LindauA99 Autobahnring MünchenAuf den Auslandsrouten bleibt die Lage ebenfalls angespannt. In Österreich führen Baustellen auf der A10 Tauern Autobahn, der A12 Inntal Autobahn und der A13 Brenner Autobahn weiterhin zu Verzögerungen. Zusätzlich ist am Freitag erneut eine Blockabfertigung auf der A12 Inntalautobahn geplant.Bei starkem Reiseverkehr gelten zudem wieder Abfahrtssperren. In Deutschland sind unter anderem die A7 im Ostallgäu, die A8 in Oberbayern sowie die A93 und die Bundesstraßen rund um Garmisch-Partenkirchen betroffen. In Tirol gelten an Wochenenden und Feiertagen Fahrverbote auf zahlreichen Ausweichstrecken in den Bezirken Innsbruck, Kufstein, Imst und Reutte. Wer kein konkretes Fahrtziel in der Region nachweisen kann, muss auf den Hauptverkehrsachsen bleiben.Auch auf wichtigen Transitachsen in der Schweiz und Italien ist mit Verzögerungen zu rechnen. Betroffen sind insbesondere die Schweizer Autobahnen A1, A2 und A3, sowie in Italien die Brennerroute A22.Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund der weiterhin bestehenden Grenzkontrollen zusätzlich zu Wartezeiten kommen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6272481