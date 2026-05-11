DAX Prognose für Montag, 11.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.466 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index lief mit Aufnahme des Xetra Handels in einer Box seitwärts. Erst am Nachmittag stellte sich etwas Vola ein, mit der Konsequenz, dass sich die Box vergrößert hat. Am frühen Nachmittag gaben die Notierungen nach, die Abgaben haben sich aber in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Auch im Handel am Freitag der letzten Handelswoche wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 24.382 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell unter Druck: Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche und bleibt kurzfristig unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50. Das Chartbild bleibt damit neutral bis leicht bärisch.

Der DAX startet schwächer in die neue Handelswoche und bleibt kurzfristig unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und SMA50. Das Chartbild bleibt damit neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen im Fokus: Die Zone um 24.261 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Fällt diese Unterstützung, könnten 24.095 Punkte und darunter 23.900 Punkte schnell erreichbar werden.

Die Zone um 24.261 Punkte entscheidet über die kurzfristige Richtung. Fällt diese Unterstützung, könnten 24.095 Punkte und darunter 23.900 Punkte schnell erreichbar werden. Erholung nur oberhalb der SMA50 überzeugend: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste der DAX die Bereiche um 24.517 Punkte und 24.600 Punkte zurückerobern. Erst dann würde sich die DAX Prognose wieder deutlich aufhellen.

DAX Aktuell: Rücksetzer zum Wochenschluss belastet das Chartbild

Der DAX ist am Freitag bei 24.466 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und bewegte sich zunächst in einer engen Seitwärtsrange. Erst am Nachmittag kam mehr Dynamik in den Markt. Der deutsche Leitindex gab dabei moderat nach, ehe sich der Handel bis zum Abend erneut stabilisierte. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.382 Punkten.

Im Wochenvergleich setzte sich damit die Konsolidierung fort. Besonders belastend wirkten erneut schwächere Einzelwerte aus dem Rüstungs- und Versicherungssektor. Rheinmetall verlor weitere 9,41 Prozent, Allianz gab um 4,60 Prozent nach und MTU büßte 3,93 Prozent ein. Auf der Gewinnerseite standen dagegen Infineon (+4,76 Prozent), Continental (+3,10 Prozent) und BASF (+2,34 Prozent).

DAX Prognose heute: Entscheidende Marken im Fokus

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Der Index notiert weiterhin unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien und zeigt im Stundenchart Schwächesignale.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart: SMA200 als kurzfristige Schlüsselunterstützung

Im 1h-Chart notierte der DAX zuletzt unter der SMA20 bei aktuell 24.328 Punkten. Der Rücksetzer führte den Index zwischenzeitlich bis an die SMA200 bei derzeit 24.282 Punkten zurück. Diese Unterstützung konnte bislang verteidigt werden....

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