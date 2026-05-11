Hamburg (ots) -Der Mental-Health-Podcast "Wie geht's?" von Fußballprofi Robin Gosens wechselt in die ARD. In der ersten neuen Folge, die ab sofort auch in ARD Sounds abrufbar ist, spricht Robin Gosens mit Musiker Max Giesinger über dessen Therapieerfahrungen, Umgang mit Zweifeln am Erfolg und Strategien zur Stressbewältigung.Einsamkeit, Hass auf sozialen Plattformen, die komplexe Weltlage, persönliche Krisen - es gibt viele Gründe für mentalen Struggle. Darüber mehr ins Gespräch zu kommen ist eines der Anliegen von Robin Gosens: "Wir sprechen im Podcast bewusst über mentale Gesundheit, weil sie uns alle betrifft. Jeder von uns kennt schwierige Phasen - aber viel zu oft verstecken wir sie. Genau das wollen wir verändern. 'Wie geht's?' soll dazu ermutigen, offener zu sein und diese Fassade abzulegen. Die Partnerschaft mit der ARD hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen."Die Redaktionen von ARD Gesund und N-JOY freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Robin Gosens und seinem Team. "Die Gespräche zwischen Robin und seinen Gästen sind häufig sehr intim und deep - oft entfalten sie eine immense Kraft und enttabuisieren das Sprechen über mentale Gesundheit, das hat uns überzeugt", sagt ARD Gesund-Leiter Kristopher Sell.Robin Gosens hat neben seiner sportlichen Karriere Psychologie studiert und das Studium 2023 erfolgreich abgeschlossen. Seit mehr als einem Jahr lädt der Spieler des italienischen Erstligisten AC Florenz in seinem inzwischen wöchentlichen Videopodcast prominente Personen aus Sport, Gesellschaft und Entertainment ein, offen und ehrlich von ihren mentalen Tiefen und persönlichen Krisen zu berichten. Denn auch wenn ihr Leben auf Instagram oder im Fernsehen oft perfekt wirkt - dunkle Zeiten erleben auch sie. "Wie geht's?" setzt dabei nicht auf Boulevard, sondern auf konkrete Strategien und Denkanstöße, wie wir Hürden im Leben bewältigen können. Durch seine Fachkompetenz und sein echtes Interesse an Menschen, begegnet Robin Gosens seinen Gesprächspartner:innen auf Augenhöhe und mit einer warmen und zugewandten Art.Gespräche führte er bereits mit Gästen wie Ex-Fußballspieler André Schürrle, Musikerin Paula Hartmann, NBA-Star Moritz Wagner, Profifußballerin Giulia Gwinn und Comedy-Autor, Moderator und Podcaster Tommi Schmitt. "Wie geht's?" wird redaktionell von ARD Gesund, dem zentralen Gesundheitsangebot der ARD, und N-JOY, der jungen Medienmarke des NDR, betreut. Unterstützt wird das Projekt von der ARD Podcast-Unit. Produziert wir der Podcast künftig von der Berliner Produktionsfirma Bosepark.Jeden Montag erscheint eine neue Folge von "Wie geht's?" in ARD Sounds (https://1.ard.de/Wie-gehts_Podcast) und überall, wo es Podcasts gibt. Die Gespräche sind auch als Video auf YouTube zu sehen (https://www.youtube.com/@wiegehtspodcast).Hinweis: Ein Foto zum Podcast finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6272531