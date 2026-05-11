Wien (www.anleihencheck.de) - Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für April deutet auf eine solide Dynamik am Jobmarkt hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Beschäftigung habe im April um 115 Tausend Stellen zugenommen, während die deutliche Aufwärtsüberraschung vom März nochmals nach oben revidiert worden sei (von 178 Tausend Stellen auf 185 Tausend Stellen). Der Zuwachs sei dabei schon in den letzten Quartalen stark durch den Gesundheits- und Sozialbereich getrieben worden, aber auch das Transportwesen und der Einzelhandel hätten Zuwächse verbucht. Die öffentliche Beschäftigung habe abermals abgenommen, was ebenfalls ein bekanntes Muster darstelle. Die Arbeitslosenquote habe auch im April bei 4,3% verharrt und damit auf einem niedrigen Niveau. Ein Einbruch des US-Arbeitsmarktes sei also trotz der unsicheren weltpolitischen Lage weiterhin nicht zu erkennen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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