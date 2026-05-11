Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Rentenmärkte befinden sich Anfang Mai 2026 in einer außergewöhnlich vielschichtigen Lage, die durch drei sich überlagernde Kräfte geprägt wird: eine notenbankpolitische Zinspause auf beiden Seiten des Atlantiks, einen gravierenden geopolitischen Energiepreisschock infolge des US-Iran-Konflikts und eine zunehmend divergierende Wachstums- und Inflationsdynamik zwischen dem Euroraum und den Vereinigten Staaten, berichten die Analysten der National-Bank AG. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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