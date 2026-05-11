Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Nahost-Konflikts haben sich zum Ende der letzten Woche zerschlagen und so bleibt die Lage angespannt, auch vor dem Hintergrund der fortgesetzten Seeblockade in der Straße von Hormus, so die Analysten der Helaba.Unsicherheiten und erhöhte Energiepreise würden unter anderem ebenso für schwache Stimmungsindikatoren sorgen. Morgen stehe die ZEW-Umfrage auf dem Programm. Hier liefere das sentix-Investorenvertrauen eine negative Indikation. Während es in anderen Regionen der Welt zu Verbesserungen gekommen sei, hätten sich die Erwartungs- und Lagebeurteilungen in Deutschland erneut abgeschwächt. Der Gesamtindex sei um 3,2 Punkte auf -30,9 gefallen. Insofern seien die Vorgaben für die ZEW-Konjunkturerwartungen negativ und ein erneuter Rückgang sollte ins Kalkül gezogen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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