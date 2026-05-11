Der chinesische Hersteller Xpeng bringt sein vollelektrische Van-Flaggschiff namens X9 nach Deutschland. Das Fahrzeug ist ab sofort bestellbar, die Auslieferungen sollen im Juni beginnen. Das Fahrzeug verfügt über ein 800-Volt-System, ist mit sieben Sitzen ausgestattet und soll einen besonders hohen Komfort bieten. Xpeng hatte den X9 bereits im Herbst 2023 in seinem Heimatmarkt China eingeführt, er ist das siebte Modell des Herstellers und das erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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