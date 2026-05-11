© Foto: picture alliance/dpa | Sven HoppeScout prüft den Börsengang: VWs US-Wette wird teurer, soll aber mit Pick-ups, Hybriden und frischem Kapital den Durchbruch in Amerika schaffen.Scout, die amerikanische Tochtergesellschaft von Volkswagen, erwägt einen Börsengang als mögliche Finanzierungsoption. CEO Scott Keogh sagte dem Handelsblatt in dessen Montagsausgabe: "Das gesamte Scout-Projekt war von Anfang an darauf ausgelegt, strategische Investoren oder Partner zu gewinnen oder an die Börse zu gehen." Externes Kapital sei weiterhin eine Option, betonte er und verwies auf US-Investmentfonds, die sich auf die industrielle Revitalisierung der USA konzentrieren. Scout wurde bewusst als eigenständige Einheit innerhalb des Wolfsburger …Den vollständigen Artikel lesen
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