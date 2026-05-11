Stuttgart (ots) -22. bis 25. Mai 2026: abwechslungsreiches Programm für alle Generationenauf dem Stuttgarter Schlossplatz / abends große Konzerte und ShowsSommerstimmung pur: Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg laden vom 22. bis 25. Mai 2026 zum SWR Sommerfestival auf den Stuttgarter Schlossplatz ein. Auf der Festivalmeile erwartet die Besucherinnen und Besucher tagsüber ein vielfältiges Mitmachprogramm - kostenfrei und offen für alle. Am Abend sorgen große Shows für besondere Festivalmomente auf der Bühne vor dem Neuen Schloss. Ein besonderes Highlight ist das Benefizkonzert des Bundespräsidenten mit der SWR Big Band, Max Mutzke, Fola Dada, Joo Kraus und Jakob Manz am 24. Mai (Matinee). Am ARD Familientag (25. Mai) freuen sich Kinder und Erwachsene auf vielfältige Angebote, Aktionen und Auftritte - mit der Maus, der Tigerente und weiteren bekannten Figuren aus dem Kinder- und Familienprogramm. Der Eintritt ist frei.Die Festivalmeile - ein Erlebnis für die ganze FamilieTagsüber lädt die Festivalmeile auf dem Schlossplatz zum Flanieren ein. Hier stellen sich die Programme von SWR und ARD vor und bieten Gelegenheit, die Welt der Medien zu erleben: Besucher:innen treffen auf bekannte Stimmen und Gesichter aus Hörfunk, Fernsehen und der Netzwelt, lernen Programminhalte und Berufsperspektiven kennen und treten mit Medienprofis in den Dialog - der SWR ist offen für Feedback. Öffnungszeiten der Festivalmeile: Samstag, 23. Mai 2026 von 12 bis 19:30 Uhr, Pfingstsonntag, 24. Mai 2026 von 13 bis 19:30 Uhr und Pfingstmontag, 25. Mai 2026 von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.Mitmach-Aktionen für Groß und KleinWer das SWR Portfolio auf spielerische Weise erleben möchte, ist im SWR Zelt richtig. Hier erwarten die Besucher:innen eine Fotobox mit SWR Kulisse nach Wahl und das Kreuzworträtsel "Wie gut kennst du den SWR?".Spannende Einblicke in die ARD Serienwelt bietet die ARD Mediathek. Hier lösen die Besucher:innen spannende Rätsel im Mini-Escape-Room rund um "Die Nachtstreife".Bei der multimedialen Marke SWR Aktuell können die Sommerfestival-Gäste attraktive Preise am Glücksrad gewinnen, ihre Schnelligkeit an der Reaktionswand testen und ihr Wissen beim Nachrichtenquiz unter Beweis stellen.SWR Kultur - Da, wo 'K' draufsteht, ist Kultur drinAuf dem SWR Sommerfestival sind das jede Menge kreative Mitmachaktionen: Besucher:innen können Kunst-Memes gestalten, an Bauaktionen teilnehmen und interaktive Games aus dem ARD Game Jam testen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Kulturquiz mit Gewinnmöglichkeiten.Reinkommen, ausprobieren, mitspielen: SWR GamesAuch das SWR Games-Zelt lädt zum Mitspielen ein: Im "Tatort Game" ermitteln die Besucher:innen im Fall "Sashimi Spezial". Das "Almania Game" versetzt die Spieler:innen in den Schulalltag der Serie. Es gilt, interaktive Aufgaben zu lösen und das Schulfest zum Erfolg zu führen.Abhängen mit SWR3 und DASDINGEin Hotspot auf der Festivalmeile ist Chillout & Fun bei SWR3: Hier liefert man sich Tischkicker-Duelle, entspannt bei cooler Musik oder holt sich die ganze Welt von SWR3 in der neuen App "ARD SOUNDS" aufs Handy.Abhängen und spielen geht auch bei Gametime and Chill bei DASDING in der coolen Chill-out-Area mit Tischtennisplatte und Musik - perfekt zum Entspannen und Spaß haben.Spaßfaktor: Lernen, Bildung und KarriereZurücklehnen, schmunzeln - und aufmerksam bleiben. Wie das geht, zeigt die Kurzreihe "Klicken. Blicken." im Kinozelt von MedienFokus BW. Das Comedy-Kollektiv Luksan Wunder entlarvt in pointierten Clips typische Betrugsmaschen im Netz - vom schnellen Geld über vermeintlich ewiges Leben bis hin zu "kosmischen Energiehilfen". Die Initiative MedienFokus BW unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten will die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Land in allen Altersstufen stärken und die Weichen für eine gut informierte und medienkompetente Gesellschaft stellen.Lernen mit Spaß: planet schule lädt ein, spielerisch in Lernwelten einzutauchen. Dabei geht es zum Beispiel um Medienproduktion und Fake News. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Stationen: ein digitaler Skelettbaukasten, Quizformate, ein Hörspiel sowie kreative Bastelaktionen und die Möglichkeit, einmal selbst ins Mikrofon zu sprechen.Das Zelt der "ARD young reporter" wird zur Bühne für den journalistischen Nachwuchs, wenn Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren als Reporter Interviews führen und Berufe vor und hinter der Kamera erkunden. Dabei entstehen Kurzfilme für die Festivalseite.Wer schon auf dem Sprung in die Arbeitswelt ist, bekommt im Übertragungswagen von SWR Karriere einen authentischen Blick hinter die Kulissen. SWR Mitarbeitende stellen ihren Arbeits- und Ausbildungsalltag vor und haben Zeit für Gespräche, Fragen und Austausch.Einmalige Erlebnisse auf der SWR FestivalmeileEinige Aktionen auf der Festivalmeile finden nur an einem der vier Festivaltage statt: Am 23. Mai lädt das SWR Magazin Marktcheck zum Geschmackstest: Bei einer Blindverkostung vergleichen Besucher:innen verschiedene alkoholfreie Weine und bewerten Geschmack und Qualität. Die Ergebnisse werden in der Sendung am 2. Juni im SWR und online in der ARD Mediathek veröffentlicht.Exklusiv am Pfingstsonntag, 24. Mai, geht es beim großen Musik-Quiz der SWR Big Band im SWR Kultur Zelt zur Sache: Zwei Spieler:innen treten gegeneinander an und testen ihr musikalisches Wissen. Jede und jeder kann mitmachen und kleine Preise gewinnen.Am Pfingstmontag, 25. Mai, fährt der bunte Herzenssache-Bus auf dem Schlossplatz vor und lädt Familien zu Kindertattoos und spannenden Mitmach-Erlebnissen ein. Herzenssache e.V. ist die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Ebenfalls am Montag können sich Kinder im Zelt des SWR Symphonieorchesters ein eigenes Instrument basteln.Die Kleine Festivalbühne - Herzstück der FestivalmeileMitten auf dem Schlossplatz steht die Kleine Festivalbühne. Hier präsentieren bekannte SWR Moderator:innen und Stars der ARD ein abwechslungsreiches Programm.Freitag, 22. Mai - Kleine Festivalbühne goes SWR3 Mixed Music PartyPartystimmung zum Festivalauftakt mit SWR3 DJ D White und seinen Chart-Hits und Club Classics. 18 bis 21 Uhr.Samstag, 23. Mai - SWR3 bringt den Sound von 0711: Hip-Hop, Talks & Festivalfeeling30 Jahre - vom Untergrund zur Ikone. Mit SWR3 Moderator Josh Kochhann, Massive Töne und weiteren Gästen. 12 bis 18 Uhr.Sonntag, 24. Mai - Camping Cuisine, Contest & große SWR1 PremiereMax Oehl moderiert einen abwechslungsreichen Tag mit Kochen, Musik-Contest, Mitmachaktionen und Einblicken in die SWR1 Pop & Poesie Premiere. 13 bis 18 Uhr.Montag, 25. Mai - Ein Tag für die ganze Familie: Mitmachen, Staunen, Genießen.SWR4 Moderator Stefan Frech begrüßt die Finalist:innen für den Jubiläumssong 75 Jahre Baden-Württemberg. Außerdem wird gekocht und reportiert - SWR4 Kochexperte Jörg Ilzhöfer gibt Tipps und lässt sich in die Töpfe schauen, mit Patrick Bauser von SWR Sport gilt es, ein Fußballspiel live zu kommentieren. 12 bis 18 Uhr.Abendprogramm: Shows und KonzerteAbends stehen Shows und Konzerte auf dem Programm. Los geht es am 22. Mai mit der SWR Tatort-Premiere "Lucys Geburtstag". Tickets: 18 Euro (Sitzplatz), 12 Euro (Stehplatz). Einlass 19 Uhr, Beginn 20:30 Uhr.Am 23. Mai feiert SWR3: 30 Jahre 0711 Family Jam mit Massive Töne, Afrob, Clueso, Das Bo, Jan Delay, Dendemann, Cora E, Denyo, Max Herre, Nina MC, Stieber Twins, Toni L, Joy Denalane, Marteria. Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Die Show ist ausverkauft.Der 24. Mai gehört SWR1 Pop & Poesie in Concert mit der Premierenshow "Viva la vida". Durch den Abend führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle. Tickets: 42 Euro (Sitzplatz). Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr.Karten für die Abend-Shows im VorverkaufDas Tagesprogramm des SWR Sommerfestivals ist wie immer kostenlos. Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711 2 555 555 oder unter easyticket.de sowie beim SWR Ticketservice unter der Telefonnummer 0711 929 21321. Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.Für dich, für hier, für alle.Informationen und weiterführende Links unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival/stuttgart/index.html)Pressefotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/).Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6272595