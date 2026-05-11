GEA hat ein solides Q1 2026 geliefert, mit einem organischen Umsatzwachstum von 5,3% im Jahresvergleich und einer EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 16,1%, die beide über unseren eigenen Schätzungen lagen. Der Auftragseingang wuchs organisch um 6,4% im Jahresvergleich, und das book-to-bill erreichte 1,14x. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Der Konflikt im Nahen Osten hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das Geschäft, da die Region nur etwa 3% des Auftragseingangs ausmacht und etwa 85% der Beschaffung lokal bezogen werden. Seit unserer Herabstufung auf HOLD am 9. April hat die Aktie bereits etwa 10% nachgegeben, und der heutige zusätzliche Rückgang um 5% als Reaktion auf solide Ergebnisse überrascht uns und bietet einen attraktiven Einstieg in ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell. Wir stufen auf BUY hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag
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