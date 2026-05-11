Die Nel-ASA-Aktie ist in den vergangenen vier Handelstagen um rund -21% eingebrochen und geriet damit massiv unter Druck. Nach einer zuvor stabileren Phase verschlechterte sich das kurzfristige Chartbild zuletzt deutlich, während wichtige Unterstützungszonen wieder in den Fokus rücken. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nel ASA-Aktie Der Nel ASA-Kurs stieg vom lokalen Hoch zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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