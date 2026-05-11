Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte wurden aufgehoben:
ISIN DE000PK724T5, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 Intel 65
ISIN DE000PK10V44, Wertpapier-Name: Call 15.01.27 Intel 60
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000PK724T5 11.05.2026 08:16:24 1.250 57,15 EUR
DE000PK10V44 11.05.2026 08:17:22 2.500 60,29 EUR
