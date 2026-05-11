Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 11.05.26 | Überblick für KW 20

Der Dow Jones startete bei 49.542 Punkten in die Handelswoche und konnte damit oberhalb des Vorwochenniveaus eröffnen. Im Wochenverlauf zeigte sich der US-Leitindex insgesamt robust. Rücksetzer wurden direkt wieder gekauft, wodurch sich der Markt bis Donnerstag schrittweise an die Marke von 50.000 Punkten heranschieben konnte. Das Wochenhoch wurde am Donnerstagnachmittag bei 50.161 Punkten markiert.

Zum Wochenschluss setzte jedoch erneut leichte Gewinnmitnahme ein. Der Dow Jones verabschiedete sich bei 49.628 Punkten aus dem Handel und konnte damit dennoch einen moderaten Wochengewinn verbuchen.

Damit bleibt das übergeordnete Bild im Bereich "Börse Aktuell" weiterhin konstruktiv. Besonders auffällig bleibt, dass sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief oberhalb der Vorwochenmarken festgestellt wurden. Gleichzeitig lag die Wochenrange mit 1.230 Punkten unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Der Dow Jones bleibt im übergeordneten Chartbild bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert. Das Allzeithoch bleibt damit weiterhin ein realistisches Ziel.

Die zentrale Unterstützungszone liegt aktuell zwischen 49.500 und 49.270 Punkten. Ein Bruch dieser Bereiche könnte die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und Rücksetzer bis an die SMA50 beziehungsweise SMA200 auslösen.

Für die KW 20/2026 wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet. Auf der Oberseite bleibt insbesondere die Zone um 50.170 Punkte entscheidend für eine mögliche Fortsetzung der Rally.

Dow Jones Prognose: Chartbild bleibt bullisch

Die aktuelle Dow Jones Prognose bleibt sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster grundsätzlich bullisch.

Tageschart: SMA20 weiter wichtiger Support

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones konnte sich in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Diese verläuft aktuell bei 49.272 Punkten und bleibt die zentrale Unterstützung im mittelfristigen Chartbild....

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