Unterföhring (ots) -Das gab es in der Geschichte von "The Taste" noch nie! Im Halbfinale von "Promi Taste" erleben die Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin eine Situation, die selbst die erfahrenen Profis sprachlos macht: Statt Süße, Säure, Crunch und gutem Geschmack werden ihnen leere Löffel serviert!Ungläubige Blicke, irritiertes Schweigen, dann klare Worte. Besonders Tim Raue reagiert fassungslos: "Sehr witzig. Versteckte Kamera. Wirklich?" Dabei steht im Halbfinale alles auf dem Spiel. Die Aufgabe war herausfordernd: gefüllte, selbstgemachte Pasta - die Königsdisziplin der italienischen Küche. Ist Reality-Star Melody Haase der Teig misslungen?Der Promi, der den leeren Löffel abgegeben hat, gerät in den letzten Minuten in Panik: "Nichts davon ist fertig, was soll ich machen? Für mich wäre es sogar noch schlimmer gewesen, was zu schicken, womit ich nicht zufrieden bin." Und weiter: "Ich respektiere unsere Coaches extrem - und auch so sehr, denen nichts Schlechtes aufzutischen."Verzweifelte Schauspielerin Jenny Elvers an ihrer Füllung? Oder hat sich Moderator Jochen Schropp mit seiner Pasta alla Norma zu viel zugemutet? Wer scheitert so kurz vor dem großen Finale? Und wer behält trotz maximalem Druck die Nerven und überzeugt mit dem perfekten Löffel? Und bewahrt sich die Chance auf 10.000 Euro für den guten Zweck?"Promi Taste", Folge 6, am Mittwoch, 13. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch. Produziert wird sie von Redseven Entertainment.Auf Nachfrage senden wir Ihnen gern ausführliche Interviews mit den Promis.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRemail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesemail: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6272653