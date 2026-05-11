DEFAMA, sie Deutsche Fachmarkt AG treibt die Modernisierung ihres Immobilienportfolios konsequent voran und sichert sich gleichzeitig langfristige Mieterträge in Millionenhöhe. Mit mehreren namhaften Ankermietern wurden neue langfristige Mietverträge abgeschlossen, die umfangreiche Investitionen, Flächenerweiterungen und ESG-Maßnahmen an verschiedenen Standorten umfassen. Damit stärkt DEFAMA nicht nur die Ertragsbasis des Unternehmens, sondern wertet zugleich ihr Immobilienportfolio nachhaltig auf. Langfristige Verträge mit starken Ankermietern Zu den wichtigsten Projekten zählt die Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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