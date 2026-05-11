EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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