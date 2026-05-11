Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kreditmärkten sind die Belastungen durch den Nahost-Krieg nahezu vollends abgeschüttelt worden, so die DekaBank. Unternehmensanleihen sowohl aus dem Investmentgrade-Bereich als auch High Yield-Bonds würden im Spread in der Nähe der Niveaus von vor dem Kriegsausbruch handeln. Die Berichtssaison der großen Unternehmen zum ersten Quartal unterstütze den Markt. Doch während die bisherigen Ergebnisse in den USA sehr stark gewesen seien, seien Umsätze und Gewinne in Europa eher gemischt ausgefallen. Dennoch seien die Gewinnerwartungen der Marktteilnehmer für das Gesamtjahr weiterhin sehr optimistisch. Aufgrund der laufenden Berichtssaison und wegen der Verunsicherung durch den Krieg sei die Neuemissionspipeline im April im Volumen etwas zurückgefallen, die angebotenen Anleihen würden aber sehr gut aufgenommen. (Volkswirtschaft Prognosen vom 07.05.2026) (11.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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