Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered-Bond-Spreads bleiben trotz des volatilen Makro-Umfelds aufgrund der hohen Kreditqualität stabil, so die DekaBank.Tragend seien dabei die weiterhin robusten Fundamentaldaten des europäischen Bankensektors sowie die Qualität der Sicherheiten-Pools. Im Covered-Bond-Segment würden seit geraumer Zeit die Upgrades dominieren - zuletzt habe die Verbesserung des Sovereign Ratings von Italien durch Moody's zu einer Hochstufung von zahlreichen Programmen geführt. Die Kreditqualität deutscher Emittenten bleibe auf hohem Niveau stabil: Moody's habe die Risikoeinschätzung für deutsches CRE Collateral reduziert und seine Ratings im europäischen Financials-Segment angepasst. Für Covered-Bond-Emittenten sei diese Entwicklung strukturell positiv, habe aufgrund der bereits engen Spread-Niveaus jedoch nicht zu einer weiteren Einengung geführt. Moody's habe in diesem Zuge zwar einige Senior-Preferred-Ratings herabgestuft, die Covered-Bond-Ratings seien aufgrund der hohen Übersicherung allerdings unverändert geblieben. (Volkswirtschaft Prognosen vom 07.05.2026) (11.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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