Mercedes-Benz Trucks geht gemeinsam mit dem Content Creator und Berufskraftfahrer Tobias Wagner (32) ein außergewöhnliches Projekt an: Der auf diversen Plattformen bekannte "Elektrotrucker" will mit dem E-Lkw Mercedes-Benz eActros 600 einmal um die Welt fahren. Die Route soll über 45.000 Kilometer durch mehr als 35 Länder führen und maximal 80 Ladevorgänge erfordern. Los geht es laut Mercedes-Benz Trucks im Herbst. Insgesamt wird die Expedition schätzungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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