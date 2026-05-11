EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.05.2026 / 11:45 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 27. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 4.533.336 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 04.05.2026 785.650 €48,3959 XETR 04.05.2026 347.729 €48,3749 CEUX 04.05.2026 34.234 €48,3425 TQEX 04.05.2026 64.551 €48,3618 AQEU 05.05.2026 659.898 €48,0044 XETR 05.05.2026 121.866 €48,0137 CEUX 05.05.2026 16.403 €48,2351 TQEX 05.05.2026 18.357 €48,2129 AQEU 06.05.2026 698.492 €50,0753 XETR 06.05.2026 121.930 €50,1512 CEUX 07.05.2026 673.136 €50,6453 XETR 07.05.2026 162.543 €50,6633 CEUX 08.05.2026 766.503 €50,1155 XETR 08.05.2026 62.044 €50,1175 CEUX

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 26.237.547 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 11. Mai 2026

Mercedes-Benz Group AG