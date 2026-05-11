© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressSchwacher Heimatmarkt, brutale Rabattschlacht und sinkende Margen - trotzdem hält BYD an seinen aggressiven Wachstumszielen fest und treibt die globale Expansion weiter voran.Der chinesische Elektroautobauer BYD setzt trotz der schwächelnden Nachfrage im Heimatmarkt weiter auf Wachstum und treibt seine internationale Expansion aggressiv voran. Wie aus einer Mitteilung von JPMorgan nach Gesprächen mit dem Management hervorgeht, rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr mit steigenden Verkaufszahlen und einer stärkeren Entwicklung als bislang von vielen Analysten erwartet. Im Heimatmarkt peilt BYD 3,5 bis 4 Millionen verkaufte Fahrzeuge an. Das würde einem Wachstum von bis zu 14 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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