© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaEin aktivistischer Investor setzt Delivery Hero und dessen Chef Niklas Östberg zunehmend unter Druck: Der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex Management hält nun rund 15 Prozent am Berliner Essenslieferdienst.Das Aktienpaket stammt vom bisherigen Großaktionär Prosus, der niederländischen Beteiligungsholding, die einen Anteil von fünf Prozent zu je 22 Euro je Aktie an Aspex abgegeben hat. Das entspricht einem Aufschlag von gut zehn Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche - und liegt rund 22 Prozent über dem gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Delivery-Hero-Aktie legt am Montagvormittag um rund 10 Prozent zu. Für …Den vollständigen Artikel lesen
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