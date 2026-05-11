Frankfurt am Main (ots) -Knapp 15,5 Millionen verkaufte Lose: Erlöse der erfolgreichen Partnerschaft mit der Traumhausverlosung fließen in die Förderung von mehr als 2.400 Nachwuchsathletinnen und -athleten im Talent-Team der Sporthilfe.1,34 Millionen Euro für die Nachwuchsförderung im Spitzensport: Diese Spendensumme erhält die Stiftung Deutsche Sporthilfe im Rahmen der siebten Traumhausverlosung als Charity-Partner. Ermöglicht wurde der Betrag durch den Verkauf von knapp 15,5 Millionen Losen. Die Erlöse fließen in die Grundförderung des Talent-Teams der Sporthilfe und kommen damit unmittelbar Nachwuchsathletinnen und -athleten aus olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten zugute.Über das Talent-Team fördert die Sporthilfe aktuell 2.435 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus rund 50 Sportarten und begleitet sie auf ihrem Weg in die internationale Spitze. Die Unterstützung hilft dabei, sportliche Karriere, Ausbildung und persönliche Entwicklung miteinander zu vereinbaren. "Wir freuen uns unglaublich über diese hohe Summe aus der Partnerschaft mit der Traumhausverlosung. Die Spendensumme ist ein starkes Signal für die Nachwuchsförderung im deutschen Spitzensport. Gerade junge Talente sind auf verlässliche Unterstützung angewiesen, um sich auf ihrem Weg in die Weltspitze auf Training, Wettkämpfe und Ausbildung konzentrieren zu können", sagt Karin Orgeldinger, im Vorstand der Sporthilfe zuständig für die Athletenförderung. "Partnerschaften wie diese leisten einen wichtigen Beitrag, um Perspektiven für die Athletinnen und Athleten zu schaffen."Die Traumhausverlosung engagierte sich erstmals als Charity-Partner der Sporthilfe. Im Rahmen der Verlosung wurde ein exklusives Reetdachhaus auf der Nordseeinsel Föhr im Wert von rund 2,1 Millionen Euro sowie zusätzlich 100.000 Euro Bargeld verlost. Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung: "Es ist etwas ganz Besonderes, unserer Gewinnerin einen so persönlichen Lebenstraum erfüllen zu dürfen und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag für den Spitzensport in Deutschland zu leisten. Dass wir der Stiftung Deutsche Sporthilfe im Rahmen der Traumhausverlosung 1,34 Millionen Euro zur Verfügung stellen können, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Denn als Soziallotterie gehört gesellschaftliches Engagement fest zu unserer DNA. Genau diese Verbindung aus individuellem Glück und gemeinschaftlichem Nutzen macht die Traumhausverlosung so besonders."Die Gewinnerin des Traumhauses ist eine 62-jährige Hamburgerin, die künftig ihren Lebensmittelpunkt nach Föhr verlegen möchte. Neben dem außergewöhnlichen Gewinn spielte für sie nach eigener Aussage auch der unterstützte Zweck eine wichtige Rolle bei der Teilnahme an der Verlosung. Sie sagt: "Dass ich mit meiner Teilnahme bei der Traumhausverlosung den guten Zweck unterstützen konnte, war mir besonders wichtig - ich war selbst lange Zeit sportlich aktiv."Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6272739