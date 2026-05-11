Stabilus verkauft Fabreeka und Tech Products an die VMC Group für 92 Millionen USD, um sich stärker auf die Kernbereiche Motion Control und Automatisierung zu konzentrieren und die Erlöse hauptsächlich zur Reduzierung von Schulden zu verwenden. Strategisch betrachtet ist die Veräußerung sinnvoll, da die Synergien begrenzt sind, jedoch sind die Vermögenswerte hochprofitabel, mit einem Umsatz von etwa 32 Millionen USD für das Geschäftsjahr 2025 und einem bereinigten EBIT von 8,9 Millionen USD, was eine Marge von 28 % impliziert. Ab dem Geschäftsjahr 2027 wird der Verkauf voraussichtlich etwa 7,5 bis 8,0 Millionen EUR EBIT entfernen, was die Marge verwässern wird. Trotz der Senkung der Schätzungen und des Kursziels auf 21,90 EUR von 24,00 EUR bekräftigen wir die BUY-Empfehlung aufgrund der gedrückten Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
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