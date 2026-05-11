Axiom Math stellt ein neues KI-Tool zur Verfügung. Die Firma hofft, dass es schnell Fortschritte in der Mathematik bringt. Doch noch ist offen, ob es die Erwartungen erfüllt. Axiom Math, ein Startup mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, hat ein kostenloses neues KI-Tool für Mathematiker:innen veröffentlicht. Es ist darauf ausgelegt, mathematische Muster zu entdecken, die Lösungen für seit langem bestehende Probleme liefern könnten. Inhaltsverzeichnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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